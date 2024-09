(AGENPARL) - Roma, 26 Settembre 2024

gio 26 settembre 2024

Migranti

On. Ilaria Salis – Mimmo Lucano :

Preoccupati per le condizioni di Maysoon Majidi attivista curda

incarcerata da gennaio con l'accusa pretestuosa di scafismo.

Interrogazione parlamentare alla Commissione Ue, siano rispettati i suoi

diritti

Siamo profondamente preoccupati per le condizioni di salute di Maysoon

Majidi e esprimiamo la nostra più sincera solidarietà umana e politica nei

suoi confronti, vista anche la pretestuosa accusa di “scafismo” per la

quale si trova detenuta.

Lo affermano gli europarlamentari Ilaria Salis e Mimmo Lucano.

Maysoon, 28 anni, attivista curda per i diritti delle donne, è fuggita

prima dall’Iran e poi dall’Iraq – proseguono i due europarlamentari del

gruppo The Left – a causa delle minacce di morte ricevute. È arrivata in

Italia, e in Europa, via mare in cerca di protezione e asilo. Da gennaio

2024 è incarcerata e, per lungo tempo, non le sono stati forniti adeguati

servizi di interpretariato per comunicare con il suo avvocato e con le

autorità. Le pessime condizioni di detenzione – purtroppo comuni alla

maggiore parte delle carceri italiane – e il suo sciopero della fame hanno

gravemente deteriorato la sua salute.

Abbiamo pertanto presentato un’interrogazione parlamentare alla Commissione

Europea per far luce su questa vicenda e confidiamo che la Commissione

risponda quanto prima.

Ci auguriamo che Maysoon – concludono Salis e Lucano – possa essere

scarcerata al più presto e che i suoi diritti vengano rispettati in ogni

aspetto, dal primo all’ultimo.

Bruxelles-Roma, 26 settembre 2024