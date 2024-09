Egitto-Somalia: firmato l’accordo di cooperazione militare

(AGENPARL) - Roma, 26 Settembre 2024

Il 14 agosto 2024, il presidente somalo Hassan Sheikh Mohamud e il presidente egiziano Abdel Fattah El-Sisi si sono incontrati al Cairo e hanno firmato un protocollo di cooperazione militare e un patto di difesa.

Il patto di difesa segue un accordo del gennaio 2024 tra Etiopia e Somaliland, la regione separatista autonoma della Somalia, in cui il Somaliland ha promesso di affittare 20 chilometri di costa somala all’Etiopia. L’Etiopia intende utilizzare questa terra per stabilire una base navale sul Mar Rosso. L’Etiopia ha affermato che se l’accordo di locazione verrà finalizzato diventerà il primo paese a riconoscere formalmente il Somaliland come stato indipendente. L’Egitto ha espresso la sua opposizione all’accordo Etiopia-Somaliland.

Il 29 agosto 2024, l’Egitto ha inviato armi, materiale militare e forze speciali in Somalia. Si dice che l’Egitto stia anche pianificando di inviare 10.000 truppe in Somalia come parte di una missione di mantenimento della pace, composta da 5.000 truppe che si uniranno a una forza di mantenimento della pace dell’Unione Africana alla fine del 2024 e altre 5.000 truppe che saranno schierate separatamente.

Il dott. Hassan Khannenje, direttore dell’Horn International Institute for Strategic Studies, ha affermato che l’invio di truppe egiziane in Somalia potrebbe portare a un conflitto armato tra le forze egiziane ed etiopi presenti al confine tra Etiopia e Somalia.

Il 2 settembre 2024, Ibrahim Al-Masri, capo del Comitato per la difesa e la sicurezza nazionale della Camera dei rappresentanti egiziana, ha approvato lo spiegamento di truppe egiziane in Somalia. Al-Masri ha identificato tre obiettivi dello spiegamento: aiutare l’esercito somalo a rispondere alle operazioni terroristiche di Al-Shabaab, sostenere l’integrità territoriale somala aumentando l’efficienza delle sue forze armate e rafforzare la partecipazione della Somalia alla messa in sicurezza del Canale di Suez.

Sfondo

Sebbene il Somaliland abbia dichiarato l’indipendenza dalla Somalia nel 1991 in seguito alla caduta del governo di Siad Barre, la rivendicazione di indipendenza della regione non è riconosciuta dal governo della Somalia o da nessun altro paese al mondo. Il governo somalo ha descritto il recente accordo tra Somaliland ed Etiopia come un atto di “aggressione” contro la sovranità e l’unità della Somalia.

I rapporti tra Egitto ed Etiopia si sono deteriorati nel 2011, quando l’Etiopia ha iniziato a costruire la Grand Renaissance Ethiopian Dam , un importante progetto idroelettrico sul fiume Nilo Azzurro, a cui l’Egitto si è opposto perché il fiume Nilo è la principale fonte di acqua dolce del paese, rappresentando circa il 95% del suo fabbisogno idrico. L’opposizione dell’Egitto deriva principalmente dai trattati storici relativi ai diritti idrici del 1929 tra l’Egitto e il governo coloniale britannico in Sudan e da un accordo del 1959 tra Sudan ed Egitto; sostiene che qualsiasi modifica importante al flusso dell’acqua è una violazione degli accordi storici.

L’Etiopia ritiene che gli accordi coloniali che non includevano gli africani siano obsoleti e non riflettano le realtà attuali, e sostiene l’uso equo delle risorse idriche. L’Etiopia sostiene inoltre di dover ampliare l’accesso all’energia per garantire la crescita economica e far uscire la sua popolazione dalla povertà. Durante il Giorno della sovranità dell’Etiopia, che si è svolto a settembre 2024, il Primo ministro etiope, Abiy Ahmed, ha dichiarato che l’Etiopia ha il diritto sovrano di costruire una diga nel suo territorio e ha messo in guardia contro qualsiasi attacco militare al suo paese.

Dispiegamento delle truppe secondo la Costituzione egiziana

La Costituzione egiziana consente al presidente egiziano di inviare truppe all’estero a determinate condizioni. L’articolo 152 stabilisce che il presidente ha l’autorità di inviare truppe militari in combattimento al di fuori del territorio egiziano dopo aver prima consultato il Consiglio di difesa nazionale e ottenuto l’approvazione del Parlamento con una maggioranza di due terzi.

Nel luglio 2020, il Parlamento egiziano si è riunito e ha approvato all’unanimità lo spiegamento di membri delle forze armate egiziane in missioni di combattimento al di fuori dei confini dello Stato egiziano. La missione principale delle truppe schierate era quella di difendere la sicurezza nazionale egiziana sul fronte strategico occidentale, secondo una dichiarazione ufficiale del Parlamento.

Attualmente, nonostante Al-Masri abbia approvato il dispiegamento pianificato di truppe in Somalia, il parlamento egiziano non si è ancora riunito per discutere e approvare tale dispiegamento.

George Sadek, Biblioteca giuridica del Congresso