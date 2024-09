(AGENPARL) - Roma, 25 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 25 settembre 2024 Sicurezza, Caliste – Fannunza: Collegate le prime 21 scuole del Municipio V al Nucleo Unico Emergenze. Roma, 25/9/24: “Esprimiamo grande soddisfazione per i risultati raggiunti in seguito all’ultimo Osservatorio Territoriale per la Sicurezza. Il nostro Municipio è rientrato nel progetto di collegamento al Numero Unico per le Emergenze (NUE), un traguardo importante che garantisce un intervento tempestivo ed efficace in situazioni di emergenza. In particolare, le prime 21 scuole del nostro territorio sono state collegate al NUE, rappresentando il 25% delle scuole di tutta Roma. Questo si evidenzia come un primo passo decisivo verso la tutela e la sicurezza delle nostre strutture scolastiche. Come amministrazione vogliamo proseguire con un approccio istituzionale che si sta dimostrando risolutivo per garantire la tutela dei cittadini e infatti i primi risultati sono tangibili. Desideriamo ringraziare il Gabinetto del Sindaco e il Dipartimento CSIMU, che, in sinergia con la Prefettura e le Forze dell’Ordine, hanno risposto con prontezza al nostro appello. Il loro impegno costante e la messa in campo di risorse per contrastare intrusioni e furti nelle scuole stanno iniziando a produrre effetti concreti, rafforzando la protezione dei luoghi dedicati all’educazione dei nostri giovani. Continueremo a lavorare con determinazione affinché la sicurezza sia garantita in tutte le scuole del nostro Municipio”. Lo dichiarano, in una nota, congiunta Mauro Caliste presidente del Municipio V e Cecilia Fannunza assessore alle politiche scolastiche