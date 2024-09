“Seguici… a passo lento”. Nel primo weekend di ottobre, sul Pubblico Passeggio, Centro per le Famiglie in festa

(AGENPARL) - Roma, 24 Settembre 2024

Evento itinerante per famiglie a cura del Centro per le Famiglie

venerdì 4 ottobre 2024

dalle 16,30 Pubblico Passeggio (altezza Palazzetto dello sport)

C’E’ POSTO PER TUTTI!

lettura ad alta voce di albi illustrati, storie in lingua e narrazioni con

kamishibai

SAPERI CREATIVI laboratori artistici realizzati da Ufficio attività socioricreative del Comune di Piacenza

FALEGNAMERIA DIDATTICA costruzione di piccoli oggetti con martelli,

seghetti e trapani a manovella

TERRA E ACQUA laboratorio con l’argilla per toccare, graffiare, battere

e bucare

LE CASE CHE SIAMO laboratorio di educazione espressiva per abitare

poeticamente il mondo

PIPPINIC amici e vicini di merenda – ore 17,30

ARCOBUS spazio viaggiante d’incontro

SOSTEGNO A 360° famiglie e professionisti insieme per un allattamento

sicuro e protetto – dalle 17 alle 18,30

Info e consulenze su percorso nascita a cura di AUSL Piacenza

SPORTELLO INFORMAFAMIGLIE&BAMBINI attivo tutto il pomeriggio

Porta un telo su cui sedere

Evento affidato in gestione a

Realizzato in collaborazione con

Biblioteca

Giana Anguissola

sabato 5 ottobre 2024

ore 9-11,30 c/o Centro per le famiglie 12° Flash mob regionale:

indossa una maglietta bianca, allattiamo insieme!

dalle 15,30 Pubblico Passeggio (altezza Palazzetto dello sport)

WONDER BIKES laboratorio con biciclette trasformate in strumenti artistici per creare

bellezza

ARCOBUS spazio viaggiante d’incontro

TERRA E ACQUA laboratorio con l’argilla per toccare, graffiare, battere e bucare

SE FOSSI… angolo gioco dei travestimenti

LOOSE PARTS atelier con materiali destrutturati

YOGA con Anna pratica yoga per grandi e piccoli dalle 16,30 alle 17,30

NUOVI ANGELI PER I NOSTRI BAMBINI incontriamo Sam, un bellissimo e

buonissimo Labrador nero e costruiamo semplici tira graffi per i nostri amici gatti

UN MONDO DI SUONI concerto per famiglie, musica tutt’intorno per muoversi,

ballare e cantare

DISEGNAMO IL FUTURO dal benessere alla comunità

esperienze e attività per costruire insieme la città del futuro… un luogo in cui poter

stare bene

ASSOMIGLIA ANCHE A TE ore 18,00

spettacolo per famiglie sul tema “diventare genitori”

a cura dei Clown Dottori di Casa Morgana

SPORTELLO INFORMAFAMIGLIE&BAMBINI attivo tutto il pomeriggio

domenica 6 ottobre 2024

Luoghi vari

BICICLETTATA PER FAMIGLIE

partenza ore 9,30 – Pubblico Passeggio (altezza Palazzetto dello sport)

destinazione Centro per le Famiglie

pedaliamo in compagna di Crilla e delle sue bolle

ROBOARTE

ore 11 – Centro per le famiglie

Caloroso benvenuto dal nostro eccezionale ‘robot’.

Gioco musicale nella nostra stanza della musica c/o Centro per le

Famiglie

Sportello Informafamiglie aperto c/o Centro per le famiglie

LABORATORIO DA PASSEGGIO con Pappa e Pero

ore 15 – Giardini Merluzzo (Quartiere Roma)

