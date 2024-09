Recall Inviti stampa per domani, mercoledì 25 settembre

(AGENPARL) - Roma, 24 Settembre 2024

Parma, 24 settembre 2024. Nella giornata di domani, mercoledì 25 settembre, sono previste due conferenze stampa promosse dal Comune di Parma alle quali la stampa è invitata a partecipare.

Alle 11.30, nella sala di Rappresentanza del Municipio, conferenza stampa di presentazione del primo corso ITS post-diploma in ambito ICT in arrivo a Parma. Si tratta del percorso biennale per diventare «Creative Digital Specialist»: una novità assoluta nel panorama della formazione locale, firmata dalla Fondazione FITSTIC, l’ITS Academy che in Emilia-Romagna si occupa dell’organizzazione di corsi ITS in ambito ICT e fashion, in collaborazione con l’Università, il Liceo Toschi, con CISITA Parma, UPI e Ciofs-Fp Emilia-Romagna. L’iniziativa sarà presentata alla presenza del Sindaco Michele Guerra. Prenderanno parte alla conferenza stampa Gaudenzio Garavini, Presidente FITSTIC ITS Academy; Andrea Prati, Prorettore ai Sistemi informativi, all’Innovazione e al PNRR dell’Università di Parma; Elisabetta Botti, Dirigente del Liceo Toschi; Valentina Ruberto, dell’Ufficio Studi e Ricerche UPI; Alberto Sacchini, Direttore Cisita Parma.

Alle 18, al Consorzio di Solidarietà Sociale in strada Cavagnari 3, conferenza stampa di presentazione dei risultati del progetto per la promozione dell’indipendenza abitativa “Casa delle Autonomie”. Saranno presenti l’assessore alle Politiche Sociali Ettore Brianti, la responsabile della Struttura Operativa Inclusione persone con disabilità del Comune di Parma Patrizia Vaccari e Matteo Ghillani del Consorzio di Solidarietà Sociale.

