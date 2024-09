Incendio abitazione Gavi

(AGENPARL) - Roma, 24 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 24 settembre 2024 Dalle ore 10 circa di stamane il personale del Comando dei vigili del fuoco

di Alessandria è impegnato nel comune di Gavi in località Lomellina per

l’incendio della copertura di un fabbricato di civile abitazione. Sul posto

sono presenti 22 unità permanenti con 3 autopompe serbatoio, 3 autobotti e

2 autoscale di cui una proveniente dal Comando dei vigili del fuoco di

Asti. Le operazioni sono coordinate dal responsabile del servizio di

guardia. L’intervento tempestivo ha consentito di mettere in salvo gli

occupanti e di evitare che le fiamme si propagassero all’intero edificio.

Il personale sta inoltre operando per salvaguardare i beni custoditi al suo

interno. Le operazioni sono ancora in corso.

Comando Vigili del fuoco Alessandria

Servizio comunicazione istituzionale