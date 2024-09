Comunicato Stampa “Studenti tedeschi in visita a Voghera per un gemellaggio con l’Istituto Sacra Famiglia”

(AGENPARL) - Roma, 24 Settembre 2024

STUDENTI TEDESCHI IN VISITA A VOGHERA PER UN

GEMELLAGGIO CON L’ISTITUTO SACRA FAMIGLIA

Una delegazione di giovanissime alunne provenienti dalla Maria Ward Schule di Mainz, nella

regione della Renania Palatinato, è arrivata a Voghera per un’iniziativa di gemellaggio con l’Istituto

Sacra Famiglia delle Suore Benedettine, situato in via Emilia. Il gruppo, composto da una decina di

studentesse, sarà ospite delle suore vogheresi per una settimana.

Il primo incontro ufficiale si è svolto questa mattina presso il Municipio, dove le giovani tedesche

sono state accolte dal vicesindaco, Simona Virgilio, e dal presidente del consiglio comunale,

Daniele Salerno. Presenti alla cerimonia di benvenuto anche gli assessori Maria Cristina Malvicini e

Giuseppe Giovanetti, insieme agli insegnanti italiani e tedeschi.

“Questi scambi tra studenti sono fondamentali per promuovere una conoscenza reciproca a livello

europeo. È un’iniziativa lodevole da parte delle scuole vogheresi, che contribuisce a costruire

relazioni fondate sulla pace e sulla volontà di comprendersi meglio”, hanno dichiarato Virgilio e

Salerno.

Durante la loro permanenza, le studentesse hanno avuto l’opportunità di visitare il Palazzo

Comunale e il Teatro Valentino Garavani. Il prossimo appuntamento è previsto per la prossima

primavera, quando saranno gli alunni vogheresi a ricambiare la visita, raggiungendo la Germania.