(AGENPARL) - Roma, 24 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 24 settembre 2024 AEROSPAZIO. COLOMBO (FDI): PER GOVERNO MELONI E’ SETTORE ALTAMENTE STRATEGICO

“Il governo Meloni considera lo spazio un settore altamente strategico, che ha ricadute in diversi ambiti, dall’economia alla ricerca, dalla sicurezza alla difesa. Il nostro esecutivo crede infatti fortemente in questo comparto, lo dimostra anche il fatto che ci sia un Ministro con delega alle politiche per lo spazio, Adolfo Urso. Investire nel comparto spaziale ha un risvolto importante anche ai fini della cooperazione internazionale, basti pensare all’importanza della cooperazione bilaterale con il Kenya, che risale al 1964 con l’entrata in funzione del Centro Luigi Broglio, nella città costiera di Malindi. Il sito di Malindi, attualmente gestito dall’Agenzia spaziale italiana, storicamente ha significato l’ingresso dell’Italia nella corsa allo spazio grazie al lancio di satelliti della serie San Marco e all’eccellente ruolo svolto nella ricezione dei dati satellitari e del tracciamento”. Lo dichiara Beatriz Colombo, deputato di Fratelli d’Italia e rappresentante dell’Intergruppo parlamentare Aerospazio.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati