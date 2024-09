[acspro] [CRUmbria-News] Sì unanime dell’Assemblea legislativa alla proposta di legge per la ‘Valorizzazione della dieta mediterranea’

(AGENPARL) - Roma, 24 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 24 settembre 2024 Tra gli obiettivi della legge promossa da Mancini, Castellari e Puletti

(Lega): perseguire la diffusione del modello nutrizionale nella comunità

umbra e nella ristorazione collettiva

(Acs) Perugia, 24 settembre 2024 – Con il voto unanime dei presenti (16)

l’Aula di Palazzo Cesaroni ha dato il via libera alla proposta di legge di

iniziativa dei consiglieri Valerio Mancini, Marco Castellari e Manuela

Puletti (Lega) concernente la ‘Valorizzazione della dieta mediterranea’.

L’obiettivo della legge prevede la diffusione del modello nutrizionale

nella comunità umbra e nella ristorazione collettiva; l’approfondimento

della conoscenza degli effetti della dieta mediterranea sulla salute e sugli

stili di vita; la valorizzazione degli aspetti economici, ambientali, sociali

e culturali legati alla dieta mediterranea; il consolidamento del modello

nutrizionale anche con collaborazioni a livello interregionale ed

internazionale.

Illustrando l’atto all’Aula, il relatore unico Valerio Mancini

(presidente Seconda commissione) ha sottolineato che: “La rilevanza del

tema della dieta mediterranea è dimostrato dalle numerose ed importanti

iniziative promosse sia a livello nazionale che internazionale. L’Unesco,

l’organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la

Cultura, che ha il compito di identificare e salvaguardare prodotti culturali

o naturali eccezionali, come siti archeologici, riserve naturali o tradizioni

culturali, già nel 2010 ha riconosciuto la dieta mediterranea ‘patrimonio

espressione della cultura umana’, in quanto racchiude al suo interno una

serie di tradizioni tramandate per via orale o scritta uniche al mondo per

ricchezza e valore. Il riconoscimento dell’organizzazione delle Nazioni

Unite non rappresenta soltanto un fattore di prestigio, ma dimostra

l’importanza della dieta mediterranea nella vita delle popolazioni

mediterranee e il suo potenziale impatto sulla vita e la salute delle

popolazioni di tutto e quindi la necessità di individuare strumenti che la

valorizzino al meglio. Anche a livello statale sono diverse le iniziative

promosse dal Governo in questa direzione. Ad esempio, la scorsa primavera il

Ministro della Salute ha organizzato una serie di iniziative dedicate proprio

alla Dieta mediterranea quale fattore decisivo di promozione di stili di vita

sani, di prevenzione di molte malattie croniche non trasmissibili, come ormai

dimostrato da numerosi studi scientifici, ma anche in quanto eccellenza

italiana. Infatti, un aspetto non secondario è che la dieta mediterranea è

basata sulle nostre produzioni locali, è parte del nostro patrimonio

culturale e dobbiamo fare in modo che siano sempre di più i cittadini che

aderiscono a questo modello alimentare sano, che salvaguarda la biodiversità

e che è economicamente sostenibile. Tutelare la dieta mediterranea vuol dire

promuovere la produzione alimentare locale e i relativi modelli di consumo,

incoraggiare l’agricoltura ed una agroindustria sostenibile, tutelare i

paesaggi identitari della nostra regione. Tuttavia la crescita demografica,

la globalizzazione, l’urbanizzazione stanno cambiando i sistemi alimentari,

la nostra alimentazione e i nostri modelli di consumo. Tutto questo porta di

conseguenza ad un’alimentazione scorretta, con preoccupanti conseguenze sulla

salute delle persone e sull’economia dei paesi. L’importanza delle diete

tradizionali come elemento centrale del patrimonio culturale si riflette tra

cui rientra ad esempio anche l’inserimento nei sistemi del Patrimonio

Agricolo di rilevanza mondiale della FAO della Fascia olivata Assisi-Spoleto,

in quanto ‘paesaggi di straordinaria bellezza in cui convivono

biodiversità agricola, ecosistemi resilienti e un ricchissimo patrimonio

culturale’. La proposta di legge si inserisce dunque in questo sentiero di

promozione della salute, di stili di vita più corretti e sani, di promozione

delle eccellenze alimentari locali e di tutti questi aspetti culturali, anche

di promozione turistica, che vi sono legati”.

Scheda:

La proposta di legge, composta da sette articoli, prevede che la Regione

disponga la promozione degli aspetti culturali, ambientali, sociali, sanitari

ed economici della dieta mediterranea, già iscritta dall’Unesco nella lista

rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell’umanità, intesa

come modello culturale e sociale fondato su un insieme di competenze,

conoscenze, pratiche e tradizioni inerenti le colture, la raccolta, la pesca,

la conservazione, la trasformazione, la preparazione ed il consumo di cibo,

caratterizzata da un regime nutrizionale riconosciuto dalla comunità

scientifica quale strumento di tutela della salute. Prevista la

collaborazione con gli istituti scolastici per la programmazione, nell’ambito

dei piani di offerta formativa integrativa, di progetti didattici volti ad

approfondire la conoscenza della dieta mediterranea. Tra gli impegni della

Regione, la previsione di strumenti di programmazione degli interventi;

l’approvazione annuale del programma attuativo della legge; l’istituzione

presso la Giunta regionale del Comitato regionale per la tutela e la

valorizzazione della dieta mediterranea; la costituzione di una rete

regionale cui possono aderire soggetti pubblici e privati già attivi nella

diffusione del modello alimentare, culturale, sociale ed economico legato

alla dieta mediterranea, allo scopo di facilitare lo scambio di informazioni

e agevolare le relazioni operative tra i soggetti aderenti. Per quanto

concerne la previsione finanziaria e per l’attuazione della legge è

autorizzata, per gli anni 2024, 2025 e 2026, una spesa annua di euro 30mila.

link alla notizia: http://consiglio.regione.umbria.it/node/79195