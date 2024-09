(AGENPARL) - Roma, 23 Settembre 2024

lun 23 settembre 2024 Campania, Nappi (Lega): congratulazioni e buon lavoro al nuovo commissario

regionale Zinzi

“Felicitazioni e auguri di buon lavoro all’amico Gianpiero Zinzi per la

nomina a commissario regionale della Lega in Campania. Siamo certi che

ricoprirà l’incarico con la passione, la visione e il grande impegno che lo

caratterizzano, con Gianpiero portiamo avanti la battaglia per il rilancio

della Campania, dal primo giorno quando insieme siamo entrati in Lega,

seguendo la linea dettata dal nostro leader Matteo Salvini. Ringraziamo il

vicesegretario della Lega, Claudio Durigon, commissario uscente, per

l’ottimo lavoro svolto in questi mesi per il territorio campano, lavoro che

ora prosegue sul piano nazionale con l’attenzione costante e altissima per

la nostra regione”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel

Consiglio regionale della Campania.

Prof. Avv. Severino Nappi

Capogruppo Lega Consiglio regionale della Campania

Coordinatore Lega Città Metropolitana di Napoli

Ufficio Stampa