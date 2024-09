(AGENPARL) - Roma, 22 Settembre 2024

Sri Lanka: Iniziate le elezioni presidenziali nel Paese colpito dalla crisi economica

Ieri, nello Sri Lanka, sono iniziate le votazioni per le elezioni presidenziali, segnando un momento cruciale per un Paese che sta affrontando una delle peggiori crisi economiche della sua storia recente. I funzionari elettorali hanno confermato che oltre 17 milioni di cittadini aventi diritto si recheranno ai 13.421 seggi elettorali per esprimere il loro voto, sperando di influenzare il futuro politico e economico della nazione.

Queste elezioni sono particolarmente significative poiché arrivano in un momento di grave incertezza economica, con la popolazione alle prese con alti livelli di inflazione, scarsità di beni essenziali e proteste diffuse. La crisi ha segnato un punto di svolta nel Paese, culminando nel 2022 con la caduta del precedente presidente, Gotabaya Rajapaksa, eletto nelle ultime elezioni del novembre 2019.

Dopo la fuga di Rajapaksa, il Parlamento ha nominato Ranil Wickremesinghe come suo successore, e ora quest’ultimo è uno dei principali contendenti in queste elezioni. Wickremesinghe, che ha cercato di stabilizzare l’economia del Paese e avviare una ripresa economica dopo il crollo del 2022, è uno dei tre principali favoriti su un totale di 38 candidati che competono per la presidenza.

L’esito delle elezioni sarà determinante per il futuro politico ed economico dello Sri Lanka, in un momento in cui la popolazione è alla ricerca di un leader in grado di affrontare la crisi e riportare stabilità.