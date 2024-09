(AGENPARL) - Roma, 22 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 22 settembre 2024 *M5S, Villani: “Domani Roberto Fico a Nocera Inferiore per il convegno

contro l’autonomia differenziata”*

*La Coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle Salerno: “Siamo fieri

di essere in prima linea a difesa dell’unità nazionale”*

Domani, lunedì 25 settembre, alle ore 18.30 presso la corte comunale di

Palazzo di Città a Nocera Inferiore, si terrà un importante incontro

promosso dal Comitato Referendario Nocerino per l’abrogazione della legge

sull’autonomia differenziata. Tra i partecipanti spicca la presenza di

Roberto Fico, esponente di rilievo del Movimento 5 Stelle, che da anni si

sta battendo con determinazione contro questo provvedimento.

“Come Movimento 5 Stelle siamo fieri di essere in prima linea in questa

battaglia cruciale per il futuro del nostro Paese”, afferma Virginia

Villani, Coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle Salerno. “Da mesi

ci impegniamo attivamente, attraverso numerosi incontri in tutta la

provincia, e in particolare nell’agro sarnese nocerino, per spiegare ai

cittadini le gravissime conseguenze che l’autonomia differenziata potrebbe

comportare per il sud Italia. Siamo orgogliosi del risultato già ottenuto

con la raccolta di oltre mille firme nella nostra provincia.”

All’incontro, oltre a Roberto Fico, interverranno esponenti di tutte le