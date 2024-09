(AGENPARL) - Roma, 22 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 22 settembre 2024 *IMOLA. AGGRESSIONE AL PRONTO SOCCORSO, MARCHETTI (LEGA): “SOLIDARIETÀ AD

OPERATORI SANITARI E FORZE DELL’ORDINE. LA REGIONE COSA HA FATTO FINO AD

OGGI?”*

“Desidero esprimere la mia più profonda solidarietà agli operatori sanitari

del Pronto Soccorso di Imola, vittime di una violenta aggressione, e alle

forze dell’ordine intervenute sul posto, anch’esse aggredite mentre

cercavano di ristabilire l’ordine. Episodi come questo rappresentano una

pagina nera per la sanità in Emilia-Romagna e sono la dimostrazione di

quanto sia urgente agire per garantire la sicurezza dei professionisti che

ogni giorno lavorano con dedizione e professionalità per il benessere dei

cittadini.”

A dirlo è Daniele Marchetti, Consigliere Regionale della Lega.

“È inaccettabile che chi si trova in prima linea a tutela della salute

pubblica debba rischiare la propria vita in questo modo. Ma la Regione cosa

ha fatto fino ad oggi? In occasione della Giornata nazionale di educazione

e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e

socio-sanitari, l’Assessore Donini ha dichiarato che da tempo la Regione

monitora il fenomeno e, insieme alle Aziende sanitarie e ospedaliere, è

impegnata a prevenirlo e contrastarlo con tutti gli strumenti a

disposizione. Chiederò chiarimenti, perché non mi sembra che queste

valutazioni, nel corso degli anni, abbiano portato a chissà quale

miglioramento.” – conclude Marchetti.

