(AGENPARL) - Roma, 22 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 22 settembre 2024 **Giani a Ponte Buggianese: “Ospitare i campionati di pump track è un

orgoglio” **

/Scritto da Marco Ceccarini, domenica 22 settembre 2024/

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, è intervenuto questa

mattina, domenica 22 settembre, a Ponte Buggianese, in provincia di

Pistoia, dove sono in programma i campionati italiani di pump track presso

il circuito Bike 360. Nell’occasione ha incontrato il sindaco di Ponte

Buggianese, Nicola Tesi, con il quale ha convenuto quanto iniziative come

questa siano importanti per valorizzare il territorio.

Il pump track è una gara svolta su circuiti fatti di salite, discese e

curve paraboliche che permettono di fare salti ed acrobazie ma anche di

sperimentare l’accelerazione.

“Quella odierna è una grande giornata di sport”, ha affermato il

presidente Giani. “Atleti da tutta Italia si danno battaglia su una pista

all’avanguardia. Vi è da essere orgogliosi ad essere il centro di questo

evento di livello nazionale. Come ha sottolineato il sindaco Tesi, è

un’occasione unica per valorizzare il territorio”.

La competizione prevede gare tra le categorie maschili e femminili con

l’obiettivo di promuovere questa disciplina ciclistica.

“Ospitando questi campionati”, ha concluso Giani, “Ponte Buggianese e

più in generale la Vadinievole e il Pistoiese confermano il loro ruolo a

livello nazionale nel ciclismo e in particolare in questa specialità”.