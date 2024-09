(AGENPARL) - Roma, 22 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 22 settembre 2024 CONFRONTO DE PASCALE UGOLINI. RAINIERI (LEGA): “LA SINISTRA HA PAURA E LA BUTTA IN GAZZARRA”

“Da una parte c’era una sinistra che con urla e strepiti la buttava in gazzarra per stemperare la paura degli imbarazzi in cui si trovava il suo candidato presidente, dall’altra una candidata civica che porta avanti le battaglie decennali del centrodestra e che incalzava il suo avversario dicendogli che se vuole così tanto cambiare il sistema governato dalla sua parte politica da 54 anni dovrebbe votare per lei.” Questo il commento del vicepresidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ed esponente della Lega, Fabio Rainieri riguardo al primo confronto pubblico tra i candidati presidente dell’Emilia-Romagna Michele De Pascale per il centrosinistra e Elena Ugolini per il centrodestra, che si è tenuto a Parma per il Festival di Open.

“De Pascale ha come unica ricetta quella di piangere per i fondi alla sanità che il Governo avrebbe diminuito, quando invece è vero il contrario – ha aggiunto il leghista – Ugolini vuole riformare la sanità ma non solo mettendo al centro le famiglie e i cittadini, compresi gli agricoltori che giustamente indica come i veri protagonisti della salvaguardia della natura e della terra. È evidente che la sfida è tra un uomo che difende un sistema di potere economico ancorché politico e una donna che vuole avvicinare l’ente Regione alle esigenze dei cittadini e delle famiglie”.

Ufficio stampa

Giuseppe Pantano

Segreteria Vicepresidente

Assemblea legislativa Emilia-Romagna

Fabio Rainieri