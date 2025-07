(AGENPARL) - Roma, 7 Luglio 2025

Una regione attrattiva

Nell’anno accademico 2023/2024 gli studenti iscritti agli Atenei dell’Emilia-Romagna (Università di

Bologna, di Modena e Reggio Emilia, Parma, Ferrara e la sede di Piacenza dell’università Cattolica di

Milano e Politecnico di Milano) a corsi di laurea, magistrale a ciclo unico, master, dottorati e scuole di

specializzazione), erano oltre 194 mila, quasi il 9 % degli studenti iscritti alle Università nel territorio

nazionale (oltre 2 milioni).

Gli studenti fuori sede sono 142 mila (il 73% degli iscritti): il 65% proviene da altre regioni – oltre 92 mila mentre il 35% è residente in Emilia-Romagna.

Le studentesse sono il 57,3 % del totale iscritti, gli studenti stranieri sono 14.500, il 7% del totale iscritti a

tutti i corsi.

Prendendo in analisi la composizione dei 29.283 studenti idonei e quindi beneficiari dell’anno accademico

2024/2025 (nel 2023/2024 erano 27.876): le studentesse sono il 62%; la percentuale di studentesse iscritte

a corsi STEM è del 18%; gli studenti residenti in Emilia-Romagna sono il 33%; i fuori sede il 56%, la

percentuale di studenti fuori regione il 48%. Gli studenti stranieri sono il 24% di cui 77% extra Ue. La

percentuale di studenti con disabilità certificata è 1%

Edilizia universitaria

Per quanto riguarda i prossimi interventi per l’edilizia universitaria, già ammessi al cofinanziamento statale

(quarto bando legge 338/2000) e in corso di realizzazione, sono previsti 785 nuovi posti letto, per

l’Università di Bologna negli studentati Lazzaretto (382 posti), Baricentro (59 posti, di cui 35 già

funzionalizzati), Battiferro (131 posti) a Bologna. A cui si aggiungono Osservanza a Imola (51 posti), per la

residenza San Francesco (87 posti) per l’Università di Parma, residenza Villa Marchi a Reggio Emilia (75

posti).

Il finanziamento statale complessivo è di 43,6 milioni di euro, di cui 15,2 milioni di euro dalla Regione,

comprese le risorse dei Fondi sviluppo e coesione.

Vi sono ulteriori 535 posti letto candidati al quinto bando previsto dalla legge 338 del 2000 dalle Università

di Bologna, Modena e Reggio Emilia, Parma e Ferrara e con Acer Reggio Emilia, per la realizzazione dei

seguenti posti letto: 89 a Bologna (S. Giuseppe Sposo in via Bellinzona), 106 a Modena (residenze

Bonacorsa e San Barnaba), 61 a Parma (ex convento dei Frati Cappuccini – borgo Santa Caterina) e 119 a

Ferrara (Ippodromo comunale), 80 a Bologna (studentato “Re Viola” in via Filippo Re) e 80 a Reggio Emilia

(ex Officine Meccaniche Reggiane). Finanziamento statale è di 60,5 milioni di euro. Risorse rese disponibili

dalla Regione: 1,4 milioni di euro.

Complessivamente per gli interventi approvati nel quarto e quinto bando statale della legge 338/2000 che

prevedono la realizzazione di 1.330 posti letto, il cofinanziamento regionale ammonta a 16 milioni e

630mila euro.