𝐀𝐥 𝐯𝐢𝐚 𝐢𝐥 𝐫𝐞𝐬𝐭𝐚𝐮𝐫𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚 𝟒𝟎 𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬𝐥𝐚𝐯𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐉𝐚𝐜𝐤 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐬𝐞𝐧𝐨

*40 Powerslave operazione restauro*

Al via il restauro dellโ€™opera *40 Powerslave* dellโ€™artista *Jack Poliseno.*

Sotterrata lโ€™11 settembre 2022, lโ€™opera รจ stata *diseppellita lo scorso* *3

settembre*, giorno in cui lโ€™album *Powerslave degli *Iron Maiden* ha

compiuto 40 anni.*

*Poliseno con la performance artistica *denominata “diorama temporale” ha

voluto ricreare il senso di una scoperta archeologica sui cui si fondano i

concetti artistici degli *Iron Maiden*, band inglese a cui รจ ispirata

l’opera.

Due anni sotto terra hanno stravolto e trasformato l’opera di Jack,

l’effetto รจ quello che l’artista aveva immaginato, completata dal tempo e

da madre natura. Cosa ha voluto dimostrare con questo esperimento

artistico? “Eโ€™ un monito a prendersi cura della bellezza, dellโ€™arte, della

storia *โ€“ dichiara lโ€™artista* – se non abbiamo cura dei nostri beni e li

lasciamo all’incuria del tempo, marciscono, si deteriorano. Come accaduto

allโ€™opera *40 Powerslave *che ora ha bisogno di essere restaurata*โ€.*

La performance รจ un omaggio al *40ยฐ anniversario* dell’album *Powerslave

degli Iron Maiden*, pubblicato, appunto, il 3 settembre 1984, album che ha

consacrato il gruppo inglese tra le leggende del rock e dell’heavy metal,

rientrando tra i 100 album piรน influenti della storia del rock. *40

Powerslave*, realizzata con la tecnica della fusion art, reinterpreta la

copertina dellโ€™album del gruppo britannico in chiave โ€œtroianaโ€, ricreando

ambientazioni e atmosfere attraverso paesaggi, luoghi e spazi della cittร

di Troia.

*Lโ€™intera performance di Jack racchiude un duplice obiettivo*: far

conoscere la sua *millenaria cittร , Troia,* attraverso prospettive

artistiche stravaganti ed originali; suscitare curiositร in chi ancora non

ha avuto il piacere di visitarla, di respirare la grande spiritualitร e

lโ€™arte racchiuse nelle sue chiese; gli splendidi, antichi palazzi;

avvicinare i concittadini alla musica rock e metal, cercando di smantellare

i preconcetti che da sempre lโ€™accompagnano.

A giorni inizierร la seconda fase della performance, quella del restauro e

della “ricostruzione” che permetterร di far riemergere i colori originali,

senza interventi postumi, ma solo attraverso la minuziosa ripulitura,

operazione che verrร eseguita sotto la guida di alcuni archeologi.

โ€œLa musica, l’arte, Troia, sono il mio faro, saranno sempre nel mio cuore โ€“

sottolinea Jack- e non ci sarร incuria che li potrร mai deturpareโ€.