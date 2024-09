(AGENPARL) - Roma, 21 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 21 settembre 2024 SIDERURGIA, CONGEDO(FDI): UNA GIORNATA IMPORTANTE PER LA FILIERA ITALIANA

“Oggi è una giornata importante per la filiera siderurgica italiana. In poche ore sono arrivati i bonifici per i crediti arretrati alle imprese dell’indotto e 15 player industriali hanno presentato manifestazione di interesse per gli impianti dell’ex Ilva. Una riprova che il piano attuato dal Governo Meloni per il rilancio del settore e dell’area industriale di Taranto, corre a pieno ritmo e i risultati sono concreti”. Lo dichiara il deputato pugliese di Fratelli d’Italia Saverio Congedo

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati