Regionali Campania, Nappi (Lega): iniziativa per scelta candidature centrodestra parta dal territorio

“La costruzione di una coalizione vincente per le prossime elezioni

regionali è una prova di maturità anche per la classe dirigente regionale

del centrodestra. Senza fughe in avanti, senza personalismi e senza

improvvisazioni, siamo tutti chiamati a costruire le condizioni e i

contenuti dell’intesa, sia in termini di programma che di individuazione

delle figure più adatte a guidarla. È questo il lavoro che il tavolo

nazionale e i nostri leader devono ricevere per poter operare le necessarie

valutazioni e scelte, nell’ottica delle complessive esigenze e dei

complessivi equilibri. Noi siamo disponibili da subito a seguire questo

metodo. Nel frattempo lavoriamo per aggregare le migliori energie,

professionalità ed esperienze del nostro territorio”. Lo afferma Severino

Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.

