(AGENPARL) – sab 21 settembre 2024 *Marcia Pace – M.O.=*

*On. Nicola Fratoianni (Avs) :*

*I pacifisti non sono gli amici di Putin e di Erdogan.*

*Di fronte al genocidio del popolo palestinese a Gaza, sospendere trattato

di associazione Ue con Israele *

I pacifisti non sono certo gli amici di Putin o di Erdogan, quelli li

possono trovare dalle parti di Palazzo Chigi e della destra del nostro

Paese.

È piuttosto la credibilità dell’intero occidente e dei suoi governi ad

essere travolta dal voto al l’europarlamento: perché io vorrei vedere dopo

il voto di Straburgo sulle armi all’Ucraina in nome del diritto alla difesa

di fronte ad un’aggressione armata, il giorno successivo un voto che dica

qualcosa sul genocidio del popolo palestinese, lì non c’era nemmeno bisogno

di invadere uno Stato perché uno Stato non è stato mai riconosciuto ai

palestinesi.

Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs intervenendo alla tavola rotoda

organizzata dai costruttori di pace ad Assisi con Giuseppe Conte del M5S e

Marta Bonafoni del Pd.

Ma vivaddio qualcosa in più poteva essere fatto e non è stato ancora fatto

di fronte alla palese e sconvolgente violazione dei diritti umani: si può –

conclude il leader di Avs – sospendere di Trattato di associazione tra

Unione Europea ed Israele? Ma che cosa deve succedere in più?

Assisi, 21 settembre 2024