Comunicato – La Biblioteca civica “G. Ferrero” aderisce alla Settimana per l’allattamento materno promossa dall’ASL CN2

(AGENPARL) - Roma, 21 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 21 settembre 2024 SETTIMANA MONDIALE

per l’ ALLATTAMENTO 2024

Martedì 01/10

ALBA Biblioteca civica

Via V. Emanuele II, 19

ore 15.00

Lettura ad alta voce sul tema

dell’allattamento

per donne in gravidanza e

neogenitori

Sabato 05/10

ALBA Mercato cittadino

Via Cavour, angolo

p.zza San Francesco

10.00-12.30

Stand informativo

Letture a cura dei volontari

Nati per Leggere

ore 17.00

Lettura animata

per bambini (3-6 anni)

Partecipazione gratuita

prenotazione obbligatoria su

bibliotecacivicadialba.eventbrite.com

Operatori ASL CN2,

Biblioteca e Centro

Famiglie vi aspettano

per darvi sostegno

sull’allattamento e info

sui servizi

Attività a cura del Dipartimento Materno – Infantile e

Dipartimento di Prevenzione ASLCN2

in collaborazione con il Comune di Alba

PER INFORMAZIONI SAM

SSD Epidemiologia e promozione della salute

0173/594510

con il

patrocinio dI:

ing support