(AGENPARL) - Roma, 10 Aprile 2025

(AGENPARL) – Thu 10 April 2025 Riarmo. Bonelli e Fratoianni (Avs), Salvini fanfarone ha votato a favore

delle armi

“Salvini è un fanfarone, attacca il piano di riarmo UE da 800 miliardi di

euro e oggi in Parlamento la sua Lega ha votato a favore della mozione

della maggioranza che accoglie positivamente le decisioni assunte al

consiglio europeo del 6 marzo 2025 proprio sul piano da centinaia e

centinaia di miliardi”.

Lo affermano Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Avs, che proseguono:

“La Lega fanfarona ha votato a favore di una mozione che, nonostante non

abbia avuto il coraggio di nominare esplicitamente il piano di Riarmo

europeo, dice sì a tutti gli impegni internazionali assunti dall’Italia

sulle armi a partire dal Rearm UE e il 2% di spesa sul Pil delle armi.

Questa maggioranza non ha più una linea comune e non è in grado di

governare”.

UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE