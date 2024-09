[Comune Palermo] Dichiarazione di Giuseppe Miceli in merito all’avanzo di gestione

(AGENPARL) - Roma, 21 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 21 settembre 2024 Patrizia Biagi

Ufficio Stampa

Comune di Palermo

“ L’approvazione della variazione sull’avanzo di gestione porta con sé un

importante investimento per Palermo: 150.000 euro destinati alla redazione

del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA). Io e il

mio gruppo consiliare siamo stati in prima linea in questi mesi per

raggiungere questo traguardo e dare seguito all’ordine del giorno, a mia

prima firma, approvato lo scorso anno dall’intero consiglio comunale. Un

risultato fondamentale, considerando che Palermo è ancora priva di questo

strumento, nonostante la legge lo preveda da oltre trent’anni.

È opportuno un ringraziamento al Sindaco e all’assessore Carta per aver

mantenuto l’impegno preso, assicurando la copertura economica.

Adesso si apre una nuova fase: quella della redazione del PEBA, a cui

dovranno seguire le prime opere concrete per l’abbattimento delle barriere

architettoniche. Noi continueremo a essere attivi e presenti per vigilare e

garantire che quanto promesso si traduca in azioni concrete”.

Lo dichiara il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Giuseppe Miceli