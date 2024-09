Comune di Ancona – Ufficio Stampa – Comunicato EXTRA G7 SICUREZZA ALIMENTARE del 21 settembre 2024

(AGENPARL) - Roma, 21 Settembre 2024

Ancona, 21 settembre 2024

VERSO EXTRA G7 SALUTE: LA SOCIETÀ ITALIANA DI TOSSICOLOGIA SI RIUNISCE AD ANCONA CON LA TAVOLA ROTONDA SULLA SICUREZZA ALIMENTARE

Il calendario di ‘Extra g7 Salute’ ospiterà la tavola rotonda sulla sicurezza alimentare organizzato dalla Società Italiana di Tossicologia (SITOX). Il convegno, moderato dal Presidente nazionale SITOX Orazio Cantoni, è in programma per venerdì 4 ottobre dalle 10 alle 13 al Museo Archeologico Nazionale delle Marche.

“La tavola rotonda sulla sicurezza alimentare affronterà il tema della corretta valutazione dei rischi a cui i consumatori sono esposti, con particolare attenzione a sostanze come pesticidi, conservanti e altri additivi presenti negli alimenti – spiega il Presidente Cantoni – . Discuteremo sui metodi di valutazione scientifica dei rischi legati a queste sostanze per tutelare la salute del consumatore. Inoltre verranno analizzati i rischi connessi a fenomeni di sofisticazione alimentare e frodi, con un focus su come prevenire e individuare questi casi, proteggendo così il mercato e la fiducia dei consumatori”.