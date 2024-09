(AGENPARL) - Roma, 21 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 21 settembre 2024 [image: logo_camera_social.jpg]

*On. Riccardo De Corato*

*Gruppo Fratelli d’Italia*

*(ALL. FOTOGRAFIE) MILANO, CORTEO PRO-PALESTINA, DE CORATO: «“QUATTRO

GATTI” IN P.LE LORETO NON HANNO FERMATO NEMMENO IL TRAFFICO. SPERIAMO DI

NON AVERE ALTRE PROVOCAZIONI IL 7 OTTOBRE PROSSIMO».*

[image: foto_24.jpeg] [image: foto_23.jpeg]

*I “quattro gatti” che oggi hanno manifestato per il 48° sabato in *

*corso Buenos Aires angolo con piazzale Loreto.*

Milano, 21 Settembre 2024 – «Ancora una volta, oggi pomeriggio, per la

quarantottesima volta i sostenitori della Palestina hanno sfilato in corteo

in piazzale Loreto angolo con corso Buenos Aires. Non sono mancate le

consuete offese, urla e gesti di odio nei confronti del popolo israeliano e

contro il Governo. Oggi abbiamo avuto l’ulteriore dimostrazione che siamo

passati dalle diverse migliaia di manifestanti che sfilavano per la città a

ottobre-novembre 2023, ai quattro gatti odierni. Questo pomeriggio, essendo

l’ennesima manifestazione abusiva e non autorizzata, non erano presenti ne

le Forze dell’Ordine e nemmeno la Polizia Locale. Mi auguro vivamente che

ai pro-Hamas non gli venga l’idea di sfilare e provocare anche il prossimo

7 ottobre, quando ricorrerà l’anno da quando i poveri israeliani furono

massacrati dai terroristi di Hamas».

Lo dichiara il Deputato di Fratelli d’Italia e vice Presidente della

Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati ed ex vice

Sindaco della città nelle Giunte di Centrodestra, *Riccardo De Corato.*