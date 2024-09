💛 È di nuovo APPIA DAY!

(AGENPARL) - Roma, 21 Settembre 2024

Il 22 settembre torna l’Appia Day!

Domenica 22 settembre, in occasione dell’Appia Day, il Parco Archeologico dell’Appia Antica offrirà l’accesso gratuito nei siti di: Villa dei Quintili, Mausoleo di Cecilia Metella e Castrum Caetani, Complesso di Capo di Bove e Antiquarium di Lucrezia Romana. Ad aspettarti ci sarà inoltre un ricco programma di eventi tra trekking, archeotour in bici, street-food, rievocazioni storiche, conferenze e attività per bambini con tanti stand al III miglio della strada, all’altezza del Mausoleo di Cecilia Metella.

GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 2024 | EVENTI

PRESENTAZIONE DEL VOLUME “IL PARCO BENVOLUTO” | CONFERENZE

GIORNATA DI STUDI “VITTORIA CALZOLARI. I 100 ANNI DI UNA TECNICA SAPIENTE” | CONFERENZE

DA NON PERDERE

Mostra L’Appia è moderna

Mostra VIA APPIA. La strada che ci ha insegnato a viaggiare

