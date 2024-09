(AGENPARL) - Roma, 20 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 20 settembre 2024 COMUNICATO STAMPA

SCIOPERO. PATANÈ: “AUSPICHIAMO RAPIDA SOLUZIONE PER INTERESSE ROMANI”

Roma, 20 settembre 2024 – “ Gli effetti dello sciopero nazionale proclamato per oggi dai sindacati – Cobas, Adl, SGB, Cub e Usb – contro il Governo per il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale ha prodotto effetti molto impattanti sulla città portando alla chiusura della Metro A, B1 e della C e una riduzione dei servizi complessiva ”, lo dichiara l’Assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè .

“ Gli effetti dello sciopero – aggiunge Patanè – si sono ripercossi molto negativamente sulla congestione e sul traffico cittadino, l’auspicio quindi è che le parti in causa, Governo e OO.SS., trovino rapidamente una soluzione adeguata. Facciamo questo appello, in particolare, nell’interesse dei romani e della Capitale d’Italia su cui il protrarsi di questa vicenda nazionale pesa molto di più rispetto ad altre città, nei mesi decisivi che porteranno al Giubileo con tanti cantieri aperti e la riqualificazione di molti servizi ”.