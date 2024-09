IL COMUNE COMUNICA – “Il Libertà che cambia. Le trasformazioni del quartiere e di via Manzoni”: domani l’incontro aperto con il sindaco e la giunta comunale

(AGENPARL) - Roma, 20 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 20 settembre 2024 “IL LIBERTÀ CHE CAMBIA.

LE TRASFORMAZIONI DEL QUARTIERE E DI VIA MANZONI”: DOMANI L’INCONTRO APERTO CON IL SINDACO E LA GIUNTA Domani, sabato 21 settembre, il sindaco Vito Leccese e gli assessori della giunta comunale incontreranno i residenti, le associazioni, gli operatori culturali ed economici del quartiere Libertà per fare un punto sulle trasformazioni in corso e sulla imminente pedonalizzazione di via Manzoni.

L’appuntamento, aperto a tutti i cittadini, è alle ore 17.30 in via Altamura 26, presso l’hotel Imago.