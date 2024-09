IA e Didattica: l’Università di Bari riflette sul futuro

(AGENPARL) - Roma, 20 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 20 settembre 2024 Dal 23 al 25 settembre 2024, presso il Dipartimento FOR.PSI.COM. dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, si terrà la IV Edizione della Summer School Puglia 2024 dal titolo: “Tecnologie, Intelligenza Artificiale, Ambienti e Sviluppi Innovativi nelle Didattiche Universitarie”. L’evento è organizzato in collaborazione con l’Associazione Italiana per la Promozione e lo Sviluppo della Didattica, dell’Apprendimento e dell’Insegnamento in Università (AsdUni), e si configura come un’importante occasione di approfondimento sul tema dell’innovazione nell’istruzione superiore.Questa edizione della Summer School sarà interamente dedicata all’ibridazione tecnologica nell’ambito dell’istruzione universitaria, con un focus particolare sull’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale (IA) come strumento per ripensare, in modo critico e costruttivo, sia l’esperienza del docente che la didattica universitaria. I partecipanti avranno l’opportunità di esplorare le interconnessioni tra didattica, tecnologie avanzate e sistemi di supporto all’apprendimento, con particolare attenzione alle teorie e pratiche dell’e-learning e ai possibili impieghi dell’IA per migliorare l’efficacia dei processi educativi.L’evento proporrà un ciclo di seminari formativi e laboratori didattici, fornendo un’occasione preziosa per docenti, studenti e dottorandi di riflettere sulle nuove direzioni della didattica, scambiarsi esperienze e sviluppare competenze innovative. Come nelle precedenti edizioni, la Summer School UniBa-AsdUni ospiterà interventi di docenti e ricercatori di grande prestigio, offrendo contributi fondamentali sullo stato della ricerca e della pratica nell’ambito dell’educazione digitale.La Summer School UniBa-AsdUni si distingue come un punto di incontro per colleghi italiani e internazionali, tutti impegnati nel promuovere lo sviluppo professionale della docenza universitaria e l’innovazione della didattica. Quest’anno, l’attenzione sarà rivolta all’importanza dell’investimento nella cultura digitale e nelle pratiche tecnologiche, con l’obiettivo di riposizionare prospetticamente l’esperienza del docente nell’era digitale. L’ibridazione tra tecnologie e didattica universitaria, e in particolare il dialogo tra Intelligenza Artificiale e innovazione, rappresentano il fulcro di questa edizione, offrendo un quadro di riferimento aggiornato e pratiche concrete per affrontare le sfide educative del futuro.Grazie alla partecipazione di esperti di fama internazionale e all’approccio attivo dei partecipanti, la Summer School 2024 mira a realizzare esperienze significative di innovazione didattica, contribuendo a un costante miglioramento della qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento universitario.

