Forza Italia; Ronzulli (FI): i nostri ex? Non svendiamoci a chi ha voltato spalle a Berlusconi.

“Diciamo che non sono uscite proprio in punta di piedi da Forza Italia, ma in pieno dissenso dalle scelte fatte dal Presidente Berlusconi. E la notizia di un loro eventuale ritorno nel nostro partito, che non difetta del vizio della memoria, stava facendo rumore. E anche loro lo sanno bene». Così, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, in un’intervista al Tempo, rispondendo ad una domanda sul mancato ritorno di Mara Carfagna e Maria Stella Gelmini tra le fila di Forza Italia. Sul fallimento del Terzo Polo ha poi aggiunto: “Svelo un segreto: mi chiamano Cassandra. E se lo fanno evidentemente ci sarà un motivo… Battute a parte, l’ho preannunciato nel 2022, appena nacque. Era solo questione di tempo. E il tempo è stato molto breve. Quando nascono, i cartelli elettorali hanno un solo obiettivo: ottenere posti in Parlamento. La loro politica è un tanto al chilo, più incasso meglio è. Non c’è un progetto politico, non c’è un ideale. Ad unire è solo la prospettiva di una poltrona. Una volta che l’hanno portata a casa, Renzi e Calenda hanno subito cominciato a litigare. Quella casa era troppo stretta per tutti e due”.