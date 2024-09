COMUNICATO STAMPA – PROVINCIA DELLA SPEZIA – CONTROLLI EDIFICIO SCOLASTICO CARDARELLI

(AGENPARL) - Roma, 20 Settembre 2024

NOTA SUI CONTROLLI TECNICI ALL’EDIFICIO SCOLASTICO CARDARELLI

In relazione a eventuali problematiche in corso presso la scuola Cardarelli, e nello specifico riguardo notizie ed immagini prodotti e trasmessi sui social media nella giornata di oggi, venerdì 20 settembre 2024, in cui si evidenziavano crepe o lesioni nei muri, è bene chiarire che:

le immagini pubblicate non riguardano problematiche strutturali, ma esclusivamente un noto ammaloramento di una porzione di intonaco lungo un giunto strutturale,

proseguono, invece, i controlli costanti e regolari alla struttura, così come previsto dalle attività di manutenzione in corso, anche con la presenza di tecnici nella giornata di oggi, sempre al fine di monitorare in prevenzione ogni evidenza che possa riguardare la sicurezza infrastrutturale dello stabile stesso.

La Spezia, 20 settembre 2024

