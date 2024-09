COMUNICATO STAMPA | LORIS CECCHINI. Leaps, gaps and overlapping diagrams | Ca’ Rezzonico

(AGENPARL) - Roma, 20 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 20 settembre 2024 COMUNICATO STAMPA

_LORIS CECCHINI. LEAPS, GAPS AND OVERLAPPING DIAGRAMS_

VENEZIA, CA’ REZZONICO – MUSEO DEL SETTECENTO VENEZIANO

DAL 21 SETTEMBRE 2024 AL 31 MARZO 2025

A cura di Luca Berta e Francesca Giubilei

in collaborazione con Galleria Continua e VeniceArtFactory

con il supporto di Deutsche Bank, Rimani, MAG Italia Group

Il progetto espositivo _LEAPS, GAPS AND OVERLAPPING DIAGRAMS_ presenta a CA’ REZZONICO dal 21 settembre 2024 al 31 marzo 2025 DIECI NUOVE OPERE DI LORIS CECCHINI, e la sua pratica artistica che ha come nucleo, da oltre 15 anni, l’elemento modulare. Impiegando i diversi linguaggi dell’architettura, del design, dell’ingegneria, per indagare _gli spazi intermedi e i processi morfologici, determinati da salti, lacune e diagrammi sovrapposti _- da cui il titolo del progetto – Cecchini articola un dialogo con le collezioni e l’architettura dei TRE PIANI DEL MUSEO DEL SETTECENTO VENEZIANO.

Punto di partenza sono le MONUMENTALI INSTALLAZIONI RAMPICANTI, protagoniste di una INTENSA INTERAZIONE CON LE ARCHITETTURE DEL _PORTEGO _ESTERNO. _Waterbones_ e_ Arborexence, _proliferano nello spazio, a partire da_ s_ingole unità in acciaio e in alluminio, strutture molecolari o vegetali, che si ramificano avvolgendo gli elementi architettonici e diventando un tutt’uno con essi.

Al PRIMO PIANO, nel SALONE DA BALLO, l’esperienza è quella della vertigine: il dialogo si dispiega tra le grandi strutture _Otherworldly Winds, red narrative and black narrative (aeolian landforms on zigzag particles) _opere in resina a stampo con vellutazione di nylon increspata – che evocano vibranti paesaggi desertici; i lavori della serie _Zigzags particles_, interventi scultorei di natura granulare, creati con fusioni in alluminio; gli arredi barocchi, sontuosi ed esuberanti, realizzati in legno di ebano e bosso da Andrea Brustolon, gli straordinari affreschi di Giambattista Crosato e Girolamo Mengozzi Colonna. Grazie alle loro capacità illusive, pittura e scultura settecentesca, insieme alle opere di Cecchini, trasportano il visitatore, in una dimensione magica e surreale.

Infine, AL SECONDO PIANO, tra le sale degli AFFRESCHI DI GIANDOMENICO TIEPOLO e il _portego _con le VEDUTE DEL CANALETTO si ritrovano alcuni interventi scultorei modulari, l’opera a parete _Wallwave vibration (Chorus Transition Probabilities)_, in cui l’artista immagina una variazione improvvisa, una vibrazione sonora, che dissolve provocatoriamente la superficie architettonica e un grande telescopio della serie_ Zigzags particles, _rivolto verso il famosissimo “strappo” dell’affresco di Villa Tiepolo a Zianigo: _IL MONDO NOVO._

In quest’ultima stanza, che chiude la mostra, si condensa il discorso artistico di Cecchini: l’opera come strumento per proporre un cambio di prospettiva e un capovolgimento della stessa concezione di rappresentazione. Ne _IL MONDO NOVO _(1791) Giandomenico Tiepolo ritrae una scena di folla attorno al casotto della lanterna magica, l’invenzione attraverso cui il pubblico qui rappresentato poteva immaginare di volgere lo sguardo verso l’esotico, verso il futuro, dando spazio alla fantasia.

_Telescope I_ di Cecchini, rivolto verso questo emblematico affresco, rinforza l’idea dell’opera d’arte come dispositivo di sfondamento della realtà.

Un rimando allo “sfondamento” che, nell’idea dei curatori, determina anche un ulteriore livello di interazione e di corrispondenza. Ammirando i magistrali soffitti affrescati da Tiepolo, Guarana, Crosato e Diziani ricorre il tema della nuvola, centrale nell’apertura delle stanze attraverso i cieli dipinti, e proprio qui si trova il punto di contatto tra i pittori del Settecento e l’artista oggi: la nuvola come unità intermedia, di passaggio tra reale e virtuale, elemento formale che corrisponde, all’idea di scultura modulare che si propaga in modo organico e libero, adattandosi allo spazio stesso e al luogo.

Foto Irene Fanizza

CONTATTI PER LA STAMPA

FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA

Chiara Vedovetto

_con _Alessandra Abbate

_Con il supporto di_

STUDIO ESSECI, SERGIO CAMPAGNOLO

Roberta Barbaro

Simone Raddi

CA’ REZZONICO

MUSEO DEL SETTECENTO VENEZIANO

Dorsoduro 3136

30123 Venezia