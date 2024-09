(ACON) FESTIVAL FVG A GINEVRA. BORDIN: GRANDE OCCASIONE PROMOZIONE TERRITORIO

(AGENPARL) - Roma, 20 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 20 settembre 2024 (ACON) Ginevra (Svi), 20 set – Per due giorni Ginevra si tinge

dei colori del Friuli Venezia Giulia. Nella prestigiosa sede

della Sala Comunale di Plainpalais della citt? svizzera, la

Soci?t? des Associations Italiennes de Gen?ve (SAIG) e il Fogol?r

Furlan di Ginevra, in collaborazione con l’Ente Friuli nel Mondo

e dell’UNPLI Fvg Aps hanno promosso il Festival Friuli Venezia

Giulia.

“Questo evento non solo celebra la ricchezza delle nostre

tradizioni, ma rappresenta anche un momento importante per

rafforzare i legami che uniscono la nostra Regione ai suoi figli

sparsi in tutto il mondo. Il Friuli Venezia Giulia ? una terra di

eccellenze, un crocevia di culture, e un luogo in cui il rispetto

per la nostra storia e il nostro territorio si riflette in ogni

prodotto che oggi ? qui rappresentato. Dal vino alla gastronomia,

le nostre produzioni locali raccontano una storia di passione,

dedizione e rispetto per le radici”.

Con questa introduzione il massimo rappresentante dell’Assemblea

legislativa del Fvg, Mauro Bordin, ha portato il saluto del

Consiglio regionale all’inaugurazione del Festival “ai

corregionali, ai connazionali e a tutti i volontari che con

orgoglio e generosit? portano avanti le nostre tradizioni e le

fanno conoscere anche all’estero. Il loro impegno ? fondamentale

per mantenere vive le nostre eccellenze e per far s? che il nome

del Friuli Venezia Giulia risuoni forte e chiaro, anche al di

fuori dei nostri confini”.

La manifestazione, che gode del patrocinio dell’Ambasciata

d’Italia a Berna, del Consolato Generale d’Italia a Ginevra, del

Consiglio regionale Fvg, delle Citt? di Ginevra, Carouge,

Vernier, Onex, Ch?ne-Bourg, raccoglie nei molti stand

enogastronomici e turistici, posizionati all’interno della

location, alcune delle Pro Loco pi? rappresentative del Fvg

(Udine, Sauris, Majano, Reana del Rojale, Nelijske Doline,

Moggio, Pasian di Prato) che sono impegnate ad animare una vera e

propria fiera. Tra i protagonisti delle attivit?, attraverso

workshop e performance in lingua friulana, anche l’ARLef, il

Teatro Stabil Furlan e il Gruppo Folkloristico Danzerini di

Lucinico.

All’inaugurazione sono intervenuti il Rappresentante permanente

dell’Italia presso le Nazioni Unite e le altre Organizzazioni

Internazionali a Ginevra, Vincenzo Grassi, il console generale

d’Italia a Ginevra,, Nicoletta Piccirillo, il presidente SAIG

Carmelo Vaccaro, e la presidente del Fogol?r Furlan di Ginevra,

Agnese Trevisan.

“Presentiamo a Ginevra l’immagine del Friuli – ha spiegato Franco

Iacop, presidente di Ente Friuli nel Mondo, presente insieme al