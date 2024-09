(AGENPARL) - Roma, 19 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 19 settembre 2024 UCRAINA, BARBERA (PRC): “IL VOTO DEL PARLAMENTO EUROPEO CI TRASCINA IN UNA

GUERRA NUCLEARE”

“I cittadini italiani ed europei devono sapere che con il voto di oggi il

Parlamento Europeo trascina l’Europa in guerra con la Russia. Una vera e

propria follia che pagheremo tutti caramente. Concedere a Kiev l’uso delle

armi europee in territorio Russo equivale, infatti, a una formale

dichiarazione di guerra, come peraltro già preannunciato dagli stessi russi

che in queste settimane avevano lanciato allarmi ben precisi rispetto

all’escalation in atto. Siamo fortemente preoccupati da questa insana e

tragica scelta che tradisce l’ispirazione originaria della costruzione di

un’Europa unita, fondata sulla pace, in antitesi a quelle dinamiche che nel

scorso secolo avevano prodotto ben due guerre fratricide. Questi

apprendisti stregoni, sembrano ignorare che un escalation del conflitto ci

coinvolgerebbe direttamente in una guerra nucleare, senza vinti né

vincitori. A questo punto solo una mobilitazione di massa dei cittadini

europei a questi scenari di guerra può bloccare un tragico futuro che le

nostre classi dirigenti stanno preparando per i popoli europei. In Italia

abbiamo bisogno di costruire immediatamente un fronte per la pace che

riunisca tutte quelle forze politiche sociali che si oppongono a questa

nuova e pericolosa tragedia. Non abbiamo veramente più tempo da perdere. Se

non oggi, quando?”. Lo dichiara Giovanni Barbera, membro del comitato

politico nazionale di Rifondazione Comunista.