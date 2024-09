Ddl Sicurezza: Serracchiani, incivile e non garantisce cittadini

(AGENPARL) - Roma, 19 Settembre 2024

“Queste sono norme di inciviltà, non di sicurezza e soprattutto non danno nessuna garanzia ai cittadini”. Lo dice a proposito del Ddl Sicurezza la responsabile Giustizia del Pd Debora Serracchiani, in un video diffuso sui suoi canali social.

“La destra si sta approvando il Ddl sicurezza che sulla sicurezza nulla fa, anzi – afferma la deputata – c’è molta propaganda e non c’è un euro per garantire quelle misure che loro dicono essere per la sicurezza. Oltre ad esserci delle cose veramente contraddittorie, sarà più grave un reato fatto all’interno di una stazione ferroviaria piuttosto che in un parco pubblico. E se ci opporremo col nostro corpo e fermeremo il traffico per mostrare il nostro dissenso sarà più grave che se lo facessimo con un trattore. Senza contare – sottolinea – che i bambini finiranno in carcere”.

