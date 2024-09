3° Comunicato stampa del 19.09.2024

(AGENPARL) - Roma, 19 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 19 settembre 2024 Lgt. C.S. Adolfo Pascarella

Comando Provinciale Carabinieri di Caserta

Aliquota Comunicazione e Stampa

GIANO VETUSTO (CE). TRASPORTAVANO STUPEFACENTI CON AUTOVETTURA PRESA A

NOLEGGIO. DUE PERSONE ARRESTATE DAI CARABINIERI.

Hanno ignorato l’alt dei carabinieri dandosi alla fuga i due giovani, un

24enne e un 21enne di Vitulazio (CE), arrestati per detenzione ai fini di

spaccio di sostanza stupefacente e per resistenza a P.U..

Erano le 03:00 di questa notte quando i carabinieri della Stazione di

Pignataro Maggiore, in servizio di perlustrazione sul territorio, hanno

notato giungere, in piazza Fontana, un’autovettura Fiat 500 X con a bordo

due persone.

Imposto l’alt, il conducente la Fiat 500X anziché fermarsi ha accelerato

tentando la fuga. Inseguiti, sono stati raggiunti, bloccati e perquisiti.

All’interno del veicolo, di proprietà di una società di noleggio di Napoli,

i militari della Stazione di Pignataro Maggiore (CE), trovato 5 panetti di

sostanza stupefacente del tipo hashish, per un peso complessivo di gr. 500,

la somma contante di euro 295,00, in banconote di vario taglio e n.2 (due)

smartphone.

Gli arrestati, sono stati tradotti presso la casa circondariale di Santa

Maria Capua Vetere (CE).