(AGENPARL) - Roma, 18 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 18 settembre 2024 DDL SICUREZZA. LA SALANDRA (FDI), PD DIFENDE SANITÀ A SINGHIOZZO, ASTENENDOSI SU ODG

“La sanità va difesa sempre e non a singhiozzo per polemica politica, come i colleghi del Pd che, durante l’esame del ddl sicurezza, sono stati l’unica forza politica ad astenersi sull’odg in merito agli strumenti di tutela dei nostri medici e infermieri. Ricordo che gli odg sono atti di indirizzo politico e tutta l’Aula ha votato a favore, tranne il Pd, che ha disertato rispetto alla necessità di individuare figure specifiche per le strutture sanitarie quali i manager per la sicurezza e alla definizione di norme che tengano conto delle specificità delle realtà ospedaliere. L’odg propone altresì, nelle premesse, la necessità di porre limiti a certe pubblicità fuorvianti, che alimentano la sfiducia nel sistema sanitario, così come la tutela della serenità dei medici, le cui decisioni sono assunte sempre e solo per garantire la salute di ognuno di noi. Il Pd, sulla sanità, è chiaramente vittima di se stesso e della sua incapacità di avere una visione ancorata alla realtà; un’astensione che si consuma anche sul principio, chiaramente enunciato in premessa, che sancisce come la missione degli operatori della sanità non possa essere condizionata da improbabili azioni giudiziarie che, se pure legittime, statisticamente hanno solo il canone della temerarietà”. Così in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Giandonato La Salandra, componente della Commissione Giustizia alla Camera dei deputati.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati