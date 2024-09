CONTIENE FOTO# ROMA – TASSISTA DENUNCIA CHE UNA CLIENTE NON VUOLE PAGARE LA CORSA, TENTANDO DI ASPORTARGLI IL TELEFONO. CARABINIERI ARRESTANO DONNA GRAVEMENTE INDIZIATA DI RAPINA IMPROPRIA.

(AGENPARL) - Roma, 18 Settembre 2024

ROMA – TASSISTA DENUNCIA CHE UNA CLIENTE NON VUOLE PAGARE LA CORSA, TENTANDO

DI ASPORTARGLI IL TELEFONO.

CARABINIERI ARRESTANO DONNA GRAVEMENTE INDIZIATA DI RAPINA IMPROPRIA.

ROMA – I Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato

una 30enne brasiliana, senza fissa dimora, gravemente indiziata dei reati di

rapina impropria e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Lo scorso pomeriggio, su richiesta giunta al 112, i Carabinieri sono

intervenuti in via Santa Rita da Cascia dove un tassista ha riferito di aver

trasportato l’indagata con regolare corsa da lei richiesta e che, giunti a

destinazione, la donna si sarebbe rifiutata di pagare l’importo dovuto. Per

dipiù, quando si sarebbe accorta che il tassista stava cercando di allertare

il 112, la 30enne gli avrebbe strappato dalle mani il telefono cellulare e

si sarebbe data alla fuga a piedi, abbandonando il taxi.

La descrizione della donna ha permesso ai Carabinieri della Stazione Roma

Tor Bella Monaca di rintracciarla poco distante ma l’indagata ha tentato di

divincolarsi, sferrando calci e pugni nei loro confronti ma è stata

immobilizzata e arrestata, d’intesa con la Procura della Repubblica.

Il suo arresto è stato convalidato dal Tribunale di Roma.

Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari

per cui l’indagata deve ritenersi innocente fino ad eventuale sentenza

definitiva.

