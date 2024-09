(ACON) FINANZE. CARLI (PD): SPIEGARE E CONDIVIDERE SITUAZIONE CONTROLLATE

(AGENPARL) - Roma, 18 Settembre 2024

commissione, del bilancio consolidato della Regione ci ha dato

diversi spunti di riflessione, a partire dalla necessit? di un

maggiore approfondimento e condivisione sulle situazioni delle

singole societ? controllate”.

Lo afferma in una nota il consigliere regionale Andrea Carli (Pd)

a margine della seduta odierna della I Commissione integrata.

“A fronte del solido bilancio regionale 2023, gi? approvato lo

scorso mese di luglio, ? emersa una perdita di esercizio nel 2023

di circa 66 milioni di euro per quanto riguarda il cosiddetto

‘Risultato complessivo di pertinenza di terzi’, ossia il

risultato di sintesi di tutte le societ? ed enti controllati o

significativamente partecipati dalla Regione: si tratta di un

dato che merita un ulteriore approfondimento rispetto a quanto

gi? condiviso in Commissione, anche alla luce del fatto che i

risultati 2023 delle singole controllate/partecipate non

sembrerebbero evidenziare dati negativi”.

Durante lo svolgimento della commissione, continua Carli,

“abbiamo ribadito la necessit? di poter istituire ogni anno,

prima della sessione di approvazione del bilancio consolidato

regionale, una giornata in cui il Consiglio regionale possa

approfondire le situazioni e le prospettive delle principali

societ? ed enti controllati dalla Regione”.

A breve, anticipa quindi il consigliere dem, verr? presentata una

richiesta di audizione in I Commissione delle societ? Friulia,

Friuli Venezia Giulia Strade spa, Autostrade Alto Adriatico,

Insiel spa e PromoturismoFvg.

