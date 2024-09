(ACON) AMIANTO. BULLIAN (PAT-CIV) MORETTI (PD): FORTI CRITICIT NUOVO DECRETO

(AGENPARL) - Roma, 18 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 18 settembre 2024 (ACON) Trieste, 18 set – “Rischia di passare sotto silenzio il

nuovo vergognoso decreto interministeriale del 16 luglio 2024 sul

sedicente Fondo vittime amianto di cui al decreto legge di marzo

2023. Il decreto, sottoscritto dai ministri Calderone e Giorgetti

?, se possibile, peggiorativo rispetto al precedente del 5

dicembre 2023”.

Lo affermano, in una nota, i consiglieri regionali Enrico Bullian

(Patto per l’Autonomia-Civica Fvg) e Diego Moretti (Partito

democratico).

“In primis – proseguono Bullian e Moretti -, il decreto non tiene

minimamente in considerazione le numerose critiche che erano

arrivate da sindacati e associazioni delle vittime, in

particolare sulla possibilit? per le societ? partecipate

pubbliche della cantieristica navale di accedere a queste

risorse. ? un cortocircuito clamoroso che continui a beneficiare

del Fondo l’azienda responsabile delle patologie, nei casi gi?

sentenziati dai tribunali e in quelli oggetto di transazione

stragiudiziale. Uno scandalo: crediamo vadano evitati questi

provvedimenti ultra-settoriali, mentre le tutele devono valere

per tutte le vittime di qualunque comparto produttivo, non per le

aziende”.

“Con il nuovo decreto – incalzano gli esponenti delle Opposizioni

– si interviene direttamente per l’intero triennio 2024-2026,

evitando cos? altri passaggi parlamentari e perfino ministeriali,

rimandando esclusivamente al bando annuale che sar? gestito da

Inail, per complessivi (contando anche il 2023) 80 milioni di

euro per quattro anni. Poi la novit? apparentemente migliorativa:

si estende la possibilit? di richiedere i risarcimenti anche per

i lavoratori dell’appalto. Ci? si tradurr? di fatto in maggiori

risorse che Fincantieri potr? ottenere attraverso questo Fondo”.

“Questa possibilit? la si introduce per il triennio 2024-2026 –

ricordano i consiglieri -, ma (attraverso lo specifico articolo

7) addirittura si rettifica il decreto del 5 dicembre 2023,

quindi si interviene sul bando riferibile alle risorse 2023, che

incredibilmente non sono ancora state erogate (nonostante fosse

previsto che Inail avrebbe pubblicato le graduatorie entro 90

giorni dalla chiusura del bando il 15 gennaio 2024, tra l’altro,

con un’unica domanda pervenuta)”.

“Nelle tabelle allegate con il valore degli indennizzi –

sottolineano i consiglieri di Centrosinistra -, come degna

conclusione di questo mostro giuridico, si innalzano le soglie:

anche ci? significher? di fatto che a Fincantieri potranno essere

riconosciuti risarcimenti maggiori per ciascun lavoratore o

erede. Per i lavoratori con un’invalidit? dall’81 al 100% si

passa, ad esempio, da un massimo risarcibile di 231.750 a 260mila

euro; mentre nel caso di 3 o pi? eredi si passa da 235.550 euro a

329.770 euro che l’azienda pu? ottenere come rimborso massimo del

risarcimento dovuto”.

“? questa la maniera corretta di gestire i fondi pubblici,

socializzando i costi che le aziende pubbliche devono affrontare

per colpe riconosciute dai Tribunali nella gestione della

sicurezza e salute dei lavoratori? ? triste sentire l’ex sindaca

di Monfalcone – continuano gli esponenti di opposizione –

strillare contro i poteri forti e la stampa internazionale che si

occupano del cricket e dei cittadini di origine straniera,

laddove sui decreti amianto di questi ultimi mesi (un vero

scandalo ed un insulto per la citt?) dall’amministrazione

comunale assistiamo a un balbettio imbarazzante! Su queste decine

di milioni di euro che verranno trasferite dallo Stato a

Fincantieri non ha niente da dire? Con amarezza dobbiamo

constatare che la mozione unitaria approvata dal Consiglio

regionale del Fvg di cui siamo stati promotori non ha sortito

alcun effetto a livello romano. Nonostante gli appelli al

presidente Fedriga non abbiano ancora portato ad alcun risultato,

ribadiamo l’invito ad assumere la regia della questione, affinch?

la Regione coordini il tavolo che Fincantieri e le associazioni

delle vittime hanno costituito a luglio, con l’obiettivo di

destinare queste risorse alla ricerca sul mesotelioma e alla

gestione delle malattie da amianto”.

“Per quanto ci riguarda, continueremo a segnalare ai parlamentari

che ? necessaria una nuova legge che unisca i due Fondi per le

Vittime dell’Amianto, tornando allo spirito universalistico

originario, ovvero destinando le risorse esclusivamente ai

lavoratori e ai loro familiari. Sottolineiamo che – concludono

Bullian e Moretti, quest’ultimo capogruppo del Pd in Consiglio

regionale – il Fondo storico che va alle vittime dell’amianto

vale circa 50 milioni di euro all’anno, mentre quello che di

fatto ? rivolto a un’unica azienda pesa 20 (una cifra

ragguardevole). Un’ultima domanda: dov’erano i parlamentari di

maggioranza del Fvg e dell’Isontino mentre questo scempio veniva

perpetrato per la seconda volta, in una versione peggiorata, e

ora cosa ne pensano?”.

ACON/COM/mv

181015 SET 24