(AGENPARL) – mar 17 settembre 2024 VIOLENZA SESSUALE, M5S: ABERRANTE SENTENZA CORTE D’APPELLO SU CASO HOSTESS, URGENTE MODIFICARE CODICE PENALE

Roma, 17 set. – “La sentenza della Corte d’Appello di Milano sul caso della hostess violentata dal sindacalista cui lei si era rivolta ci lascia esterrefatte. Sostenere che, nei venti-trenta secondi in cui l’imputato ha toccato la vittima senza il suo consenso, lei avrebbe potuto andarsene, è quanto di più aberrante si possa leggere. Appoggiamo e facciamo nostro lo sdegno di Differenza Donna: non si può minimizzare il trauma della vittima né attribuire l’onere della difesa solo alle donne. Il freezing è un fenomeno riconosciuto anche dall’INAIL; grave che a non riconoscerlo sia proprio un tribunale. Da sempre come M5S abbiamo ritenuto fondamentale arrivare a una definizione univoca di ‘consenso’ e modificare l’attuale disciplina che riconosce la violenza sessuale solo se agita con ‘violenza, minaccia o abuso di autorità’. Il tema è stato ampiamente discusso e affrontato anche dalle nostre iscritte nel corso della manifestazione UNITE. Presenteremo una proposta per modificare l’attuale codice penale che lascia alla vittima l’onere della prova, trasformandola ancora troppo spesso in imputata. Senza consenso è violenza, questo è il principio che deve entrare nei tribunali e nella cultura italiana”. Lo dichiarano in una nota le parlamentari del Movimento 5 Stelle Stefania Ascari, Valentina Barzotti, Anna Bilotti, Daniela Morfino e Alessandra Maiorino.

