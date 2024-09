(AGENPARL) - Roma, 17 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 17 settembre 2024 UE: Marrocco, complimenti a Fitto, tutelerà al meglio interessi Italia

“Complimenti e auguri di buon lavoro a Raffaele Fitto, neo vice presidente esecutivo della Commissione UE.

Un meritato riconoscimento per l’Italia, che con il governo di centrodestra ha ritrovato un ruolo da protagonista all’interno dell’istituzioni europee e nello scacchiere internazionale grazie all’asse Meloni-Tajani. Sono certa che Raffaele svolgerà il nuovo incarico con grande competenza, dedizione ed entusiasmo come ha sempre fatto in questi anni.Tutelerà al meglio gli interessi dell’Italia”.

Così in una nota la deputata di Forza Italia Patrizia Marrocco.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma