“La scommessa. Una notte in corsia”: terza puntata del podcast di “The Dreamers” con intervista esclusiva a Lino Musella

(AGENPARL) – mar 17 settembre 2024 “*La scommessa. “Una notte in corsia*” è il film oggetto di commento della

terza puntata di “*The* *Dreamers* – pillole di emozioni dal grande

schermo”, il nuovo podcast di Wood & Stein che focalizza l’attenzione sulle

pellicole presenti nelle sale italiane. Il film, diretto da *Giovanni*

*Dota* e distribuito da “I Wonder Pictures”, è presente nelle sale italiane

dal 12 settembre 2024 e i protagonisti principali sono *Carlo* *Buccirosso*

e *Lino* *Musella*. A condurre il podcast ci sono *Alessandro*

*Tartaglione* e *Federica* *Savarese* con il consueto format che analizza

il film, le peculiarità della pellicola e i consigli per gli ascoltatori.

In questa puntata c’è una intervista esclusiva ad uno degli attori

protagonisti, Lino Musella, che ha parlato del perché della sua

partecipazione al film e del suo rapporto con Carlo Buccirosso. Un episodio

da non perdere!

Sinossi del film: Alcune notti in corsia possono essere intense, concitate,

tese: tutto vale pur di salvare una vita. Certe notti invece sono solo…

calde e noiose. È in una notte come queste, in pieno Ferragosto, che Angelo

(*Carlo* *Buccirosso*) e Salvatore (*Lino* *Musella*), infermieri cinici e

svogliati, si ritrovano al capezzale del signor Caputo. Per Angelo, l’uomo

non supererà la notte. Salvatore invece sostiene che ce la farà. “E se ci

scommettessimo le ferie natalizie?” Una stretta di mano e i giochi sono

fatti. È l’inizio di una serie di vicende rocambolesche, tra colpi bassi,

primari strafatti, pazienti fuori controllo, detenuti in fuga, mogli e

amanti che si incrociano, mentre l’orologio ticchetta e l’alba si avvicina.

Una notte durante la quale può succedere qualunque cosa, per una commedia

nerissima e travolgente in cui tutti giocano sporco. Anche la vita.

