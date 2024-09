(AGENPARL) - Roma, 17 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 17 settembre 2024 Difesa, Dreosto (Lega): soddisfazione per nomina generale Portolano

Roma, 17 set – “Accolgo con grande soddisfazione la nomina del generale Giuseppe Portolano a nuovo Capo di Stato maggiore della Difesa. La sua vasta esperienza operativa in Italia e all’estero e la sua leadership rappresentano una garanzia per il futuro delle nostre Forze Armate. La sua visione strategica e il suo impegno nel rafforzare la sicurezza nazionale e la cooperazione internazionale, saranno essenziali per affrontare le sfide geopolitiche contemporanee. Sono certo che, sotto la sua guida, le nostre Forze Armate continueranno a distinguersi per efficienza e professionalità, contribuendo alla stabilità e alla sicurezza del Paese e dei nostri alleati”.