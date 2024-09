(AGENPARL) - Roma, 16 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 16 settembre 2024 COMUNICATO STAMPA

Mario Sommariva si dimette dalla carica di Presidente dell’Autorità di

Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale a far data dal prossimo 1

ottobre 2024.

Mario Sommariva si è dimesso stamani dalla carica di Presidente

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, a far data

dal prossimo 1 ottobre 2024. Lo ha comunicato poche ore fa, con una

mail, ai membri del Comitato di Gestione e dell’Organismo di

Partenariato, dove annunciava di avere provveduto stamani a trasmettere

la sua decisione al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nel

testo li ringrazia per il lavoro svolto insieme, sempre nell’interesse

dei due porti di la Spezia e Marina di Carrara, e per i rapporti che si

sono instaurati, sempre ispirati da stima e rispetto reciproco.Il