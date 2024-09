(AGENPARL) - Roma, 16 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 16 settembre 2024 Migranti: Germanà (Lega), sinistra di Trapani premia complici scafisti?

Roma, 16 set – “Quanto sta per accadere a Trapani è inaudito: il Comune si prepara a conferire la cittadinanza onoraria agli equipaggi di tre organizzazioni non governative. La sinistra, che per anni ha permesso che in Italia entrassero clandestini e, purtroppo, anche pericolosi criminali ora premia pure chi si dimostra vicino – per non dire complice – a disonesti scafisti? Invece, e qui sta il paradosso, chi come Salvini ha fermato i trafficanti di esseri umani e difeso i confini nazionali rischia addirittura 6 anni di carcere. È più che certo che si tratta di un vergognoso processo politico portato avanti proprio dai compagni”.

Così in una nota il senatore siciliano e commissario regionale della Lega Nino Germanà.