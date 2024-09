Il Gruppo Agsm Aim sostiene Fondazione Arena. Stanziati 700 mila euro

(AGENPARL) - Roma, 16 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 16 settembre 2024 *IL GRUPPO AGSM AIM SOSTIENE FONDAZIONE ARENA

*Stanziata un’erogazione liberale di 700 mila euro attraverso Art Bonus*

Da sinistra: Alessandro Russo, Cecilia Gasdia, Federico Testa, Serena Cubico,

Stefano Trespidi, Luca Cenzato

Con un’erogazione liberale di 700 mila euro, in Art Bonus, *Agsm Aim diventa sostenitore di Fondazione Arena di Verona, guidando il gruppo dei ‘mecenati’*. Lo hanno comunicato questa mattina il sovrintendente Cecilia Gasdia e il presidente del Gruppo Federico Testa. Erano presenti il vicedirettore artistico di Fondazione Arena Stefano Trespidi, il consigliere delegato di Agsm Aim Alessandro Russo, Serena Cubico in rappresentanza del Consiglio di Indirizzo di Fondazione Arena e Luca Cenzato Responsabile Area Territoriale BCC Veneta, in rappresentanza del presidente Flavio Piva.

/“Siamo felici di tornare ad avere al nostro fianco questa importante azienda del territorio /– ha spiegato *Cecilia Gasdia*, sovrintendente Fondazione Arena di Verona –/. Lavoriamo tutti con il medesimo obiettivo: far crescere il sistema culturale cittadino. Maggiori sono gli aiuti e migliori saranno i risultati sia in termini di offerta artistica che di indotto economico. Ringrazio il sindaco e presidente di Fondazione Arena Damiano Tommasi per aver sostenuto questo sposalizio”./

/“Agsm Aim è una presenza qualificata sul territorio, proprio per questo vuole sostenerne gli asset principali /– ha dichiarato *Federico Testa*, presidente del Gruppo Agsm Aim -/. Non si tratta di una sponsorizzazione ma di una erogazione liberale del Gruppo, a sostegno della cultura e dell’Arena, motore del tessuto economico cittadino”. /

/“Questa azienda è stata decisiva per Fondazione Arena in anni molto difficili, siamo pertanto orgogliosi di averla al nostro fianco /– ha affermato *Stefano Trespidi*, vicedirettore artistico di Fondazione Arena -/. Chi sostiene Fondazione Arena, anche economicamente, contribuisce alla crescita di Verona e della sua comunità. La nostra attività artistica, infatti, porta enormi benefici a tanti livelli. E l’Arena Opera Festival contribuisce a collocare e a mantenere la città di Verona in una fascia di eccellenza”. /

/“Se vogliamo crescere come Gruppo, tutto il sistema territoriale deve svilupparsi. In quest’ottica abbiamo deciso di sostenere Fondazione Arena e, quindi, di aiutare diverse realtà veronesi, facendo la nostra parte nel sociale, così come in campo culturale”/ ha concluso *Alessandro Russo*, consigliere delegato del Gruppo Agsm Aim.

L’Art Bonus consente un credito di imposta, pari al 65% dell’importo donato, a chi effettua erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano. Gli interventi che si possono sostenere con un’erogazione liberale sono di tre tipologie, tra cui il sostegno a istituti e luoghi della cultura pubblici, fondazioni lirico sinfoniche, teatri di tradizione ed altri Enti dello Spettacolo.

Scarica il comunicato in formato Word [1]

Ufficio Stampa Fondazione Arena di Verona



Disiscriviti [4]

[1] https://arenadiverona.invionews.net/rsp/pd4p8d/content/il_guppo_agsm_aim_tra_i_nuovi_sostenitori_di_fondazione_arena.doc?_d=98F&_c=b9217dfa

[4] https://arenadiverona.invionews.net/upr/pd4p8d/qsujyxq/unsubscribe?_m=wfefy3r&_t=bed72c92