CENTRO METEO ITALIANO. Previsioni Meteo 17 Settembre 2024

(AGENPARL) - Roma, 16 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 16 settembre 2024 *NAZIONALE*

AL NORD

Condizioni di tempo asciutto sulle regioni settentrionali con cieli sereni

al Nord-Ovest e nuvolosità in transito sui settori orientali, ma senza

fenomeni di rilievo associati. In serata e nottata addensamenti in transito

ma con locali fenomeni solo sulle Alpi orientali di confine.

AL CENTRO

Tempo asciutto per tutta la giornata al Centro con cieli sereni sui settori

tirrenici e poco o irregolarmente nuvolosi lungo l’Adriatico. In serata e

nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampi spazi di sereno.

AL SUD E SULLE ISOLE

Nuvolosità in transito nel corso della giornata su regioni Peninsulari del

Sud e Sicilia, locali acquazzoni possibili su Molise e Puglia. Sole

prevalente sulla Sardegna. In serata e nottata tempo per lo più stabile con

ampie schiarite, locali piogge sulla Calabria.

Temperature minime stabili o in lieve calo e massime in generale rialzo su

tutta la Penisola.

http://Www.centrometeoitaliano.it

Video Meteo: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos