CALCIO, PAOLONI (SAP): ANCORA VIOLENZA NEGLI STADI, DASPO A VITA PER I VIOLENTI

(AGENPARL) - Roma, 16 Settembre 2024

“Come purtroppo dimostrato anche questo fine settimana, continuano gli episodi di violenza negli stadi. Anche per cercare di contrastare questo fenomeno, a febbraio il SAP ha promosso l’istituzione di una Giornata contro la violenza negli stadi in memoria dell’Ispettore Filippo Raciti, che nel 2007 perse la vita fuori dall’Angelo Massimino di Catania durante i disordini tra ultras”. Sono le parole del Segretario Generale del SAP, Stefano Paoloni dopo i momenti di tensione registrati ieri durante il primo tempo della partita Cagliari-Napoli tra alcuni tifosi.

“Da tempo – ha ricordato Paoloni – proponiamo il Daspo a vita per i violenti perché questi non devono avere la possibilità – visto che dimostrano di non averne la capacità – di vivere questi momenti di sport in maniera serena e pacifica né di frequentare gli impianti sportivi”.