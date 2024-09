(AGENPARL) - Roma, 16 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 16 settembre 2024 Piacenza, 16 settembre 2024

*Oggetto: **Al via il nuovo anno scolastico. In aumento gli alunni con

disabilità, **confermato** il supporto educativo per ciascuno**. Potenziato

il trasporto, mensa attiva già dal primo giorno dove richiesto*

In vista dell’avvio del nuovo anno scolastico, a Palazzo Farnese si è

tenuta, nei giorni scorsi, la consueta riunione tra l’Amministrazione

comunale – rappresentata dagli assessori Nicoletta Corvi e Mario Dadati – i

dirigenti e referenti delle scuole cittadine: un momento di condivisione

incentrato sui servizi fondamentali di tutela del diritto allo studio erogati

dal Comune, a cominciare dai percorsi di integrazione scolastica per gli

alunni con disabilità, che si caratterizzano innanzitutto per la garanzia

della continuità educativa. A seguito della gara d’appalto bandita

nell’aprile scorso, si è proceduto nelle scorse settimane al nuovo

affidamento quadriennale assegnato al raggruppamento di imprese uscenti

(Unicoop, Aurora Domus ed Eureka), che ha proposto anche alcune innovazioni

migliorative del servizio.

“Nonostante l’incremento significativo delle certificazioni di alunni con

disabilità – sottolinea l’assessora Corvi – restano invariate le ore di

supporto educativo assistenziale per ciascun alunno, mediamente 7 alla

settimana per un totale di 2.100 ore settimanali. Attualmente, i bambini e

ragazzi con disabilità seguiti dal servizio di integrazione scolastica del

Comune di Piacenza, dalla scuola dell’infanzia alle secondarie di 2° grado

sono 299: erano 273 nel settembre 2023, con un aumento costante negli

(compresa l’Iva al 5%), è sino al 31 luglio 2028. “Il tema,

importantissimo, della continuità – spiega Nicoletta Corvi – non si misura

solo in termini quantitativi, ma di qualità anche sotto il profilo

organizzativo, con la conferma del modello basato sul personale educativo

assistenziale di plesso e prevedendo un aumento di retribuzione per gli

operatori secondo il contratto collettivo delle cooperative sociali

recentemente siglato. Parliamo di realtà che, a seguito delle assegnazioni

con i diversi bandi di gara, seguono questo progetto dal 2016, quando gli

studenti che necessitavano del supporto educativo assistenziale erano 167:

grazie al lavoro di rete tra Comune, gestori del progetto e scuole, nonché

alla crescente qualificazione del servizio, oggi riusciamo a garantire la

doverosa e adeguata assistenza a un numero quasi doppio di bambini e

ragazzi”.

Stefano Borotti direttore di Unicoop, la coordinatrice del servizio Rosella

Taschieri e la referente per la formazione Daniela Metti hanno illustrato le

novità per l’anno scolastico 2024/2025: i progetti “ponte” per supportare

il passaggio tra cicli scolastici, la pedagogia con gli animali, la

robotica educativa e laboratori inclusivi, nonché proposte formative per il

personale educativo rivolte anche ai docenti.

A supporto degli alunni con disabilità, in crescita anche le risorse

destinate dall’Amministrazione al trasporto scolastico: complessivamente,

160.600 euro per i prossimi tre anni scolastici e il potenziamento del

servizio con l’aggiunta di un nuovo mezzo per venire ulteriormente incontro

alle esigenze delle famiglie e ridurre le liste d’attesa. In generale, per

quanto riguarda il trasporto scolastico – operativo già da oggi, lunedì 16

settembre – d’intesa con la ditta Angelino concessionaria del servizio, è

stata attivata una nuova linea in risposta alla richiesta di numerosi

nuclei familiari residenti nelle frazioni di Gerbido, Mortizza e San

Bonico, per l’accompagnamento dei bambini alla primaria di Mucinasso.

Un’altra novità importante rispetto al passato riguarda il servizio di

refezione scolastica, a disposizione – come illustrato da Emanuela Gennari

dei Servizi Educativi comunali – già dal primo giorno di scuola laddove

richiesto dalle singole direzioni didattiche. In collaborazione con CIR, si

è infatti voluto dare riscontro, con uno sforzo organizzativo di maggiore

complessità, alle esigenze manifestate dai genitori e alle conseguenti

richieste presentate dalle scuole.

“La collaborazione e il dialogo tra tutti gli attori coinvolti, incluse le

famiglie, sono fondamentali per un percorso costruttivo”, ha ribadito

l’assessore Dadati, anticipando “l’intento dell’Amministrazione di

lavorare, nei prossimi mesi, per il rinnovo del Patto per la Scuola scaduto